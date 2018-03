Em Sergipe, Dilma retoma viagens pelo Nordeste

Tiago Décimo, especial para O Estado

Depois de visitar o Piauí, no dia 18, a presidente Dilma Rousseff retoma nesta terça-feira, 29, seu giro pelo Nordeste, passando boa parte do dia em Sergipe. Pela manhã, Dilma participa da inauguração da Ponte Gilberto Amado, no sul do Estado.

A via, orçada em R$ 124,25 milhões, tem 1,7 quilômetro, atravessa o Rio Piauí e faz com que seja possível ir de Salvador a Aracaju margeando as costas de Bahia e Sergipe, o que deve economizar cerca de 30 quilômetros de viagem. Até hoje, a ligação mais rápida entre as cidades incluía um trecho da BR-101, entre os municípios de Estância e Aracaju, em Sergipe. Quem desejava seguir pelo litoral precisava atravessar o rio de balsa.

Após a inauguração da ponte, Dilma segue para o norte sergipano, onde inaugura um parque eólico e almoça com o governador do Estado, Marcelo Déda (PT), antes de voltar para Brasília.

Até março, Dilma deve passar ainda por Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, na tentativa de fortalecer a imagem de seu governo no Nordeste e de recuperar apoio político. Além disso, existe a expectativa de que a presidente passe o carnaval na Base Naval de Aratu, em Salvador (BA), mesmo destino do ano passado.