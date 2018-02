Em reunião, Lula pede empenho aos ministros na transição de governo

Da Sucursal de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a reunião ministerial de hoje pediu que aos 36 ministros que se empenhem para garantir todas as informações do atual governo que a equipe de Dilma Rousseff necessitar. “Precisamos facilitar o processo de informações que o novo governo precisa do atual governo”, disse.

“É preciso criar todas as facilidades possíveis”, disse Lula. Foto: André Dusek/AE

Ele observou ainda que, por lei, a pasta da Casa Civil é a responsável pelo repasse de informações. Ainda assim ele pediu que todos os ministérios colaborem. “É preciso criar todas as facilidades possíveis para a transição ser a mais tranquila e transparente possível”, afirmou.