Em Portugal, Lula dá palestra sobre economia internacional

Agência Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Lisboa, onde proferiu palestra na manhã desta terça-feira, 6, a empresários portugueses. À noite, o ex-presidente será recebido em jantar oferecido pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Nesta quarta-feira, 7, Lula não tem agenda prevista. Na quinta-feira, 8, vai se encontrar com jogadores do time de futebol do Benfica.

O tema da palestra de Lula foi “Um Mundo em Crise ou um Mundo de Oportunidades”. Segundo sua assessoria de imprensa, ele falou sobre as mudanças da economia internacional ocorridas nos últimos anos e fez análise de uma possível nova configuração econômica global. O ex-presidente volta ao Brasil na sexta-feira, 9.