Em plenário, deputados do DEM criticam Kassab e ‘partido da boquinha’

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

Um grupo de deputados federais do DEM usou a sessão da Câmara desta quarta-feira, 2, para protestar contra o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que deve deixar o DEM e pode fundar nova legenda, que seria o Partido Democrático Brasileiro (PDB).

Veja também

• Em meio a arranjos políticos, Kassab recebe, no mesmo dia, críticas e elogios do PT

O deputado Onyx Lorenzoni foi o “líder” do grupo e fez o pronunciamento da tribuna. Ele afirmou que a saída de Kassab para criar um novo partido tem o objetivo de receber benefícios do governo federal. “Aí vem o PDB – Partido Democrático Brasileiro, o partido da boquinha, para pegar uma teta gorda do governo federal”, disse Lorenzoni.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele destacou as dificuldades para a fundação de uma nova legenda e levantou dúvidas se este expediente poderia ser usado por deputados que desejam trocar de partido.

O líder do DEM, ACM Neto (BA), aparteou o colega e manteve o tom das críticas. “Montar um partido como meio de passagem, como uma janela indiscreta, aí é lamentável”.

Abelardo Lupion (DEM-PR) foi outro a reforçar as críticas. “Tenho certeza de que a história o punirá. Eu tenho certeza de que o respeito que nós todos tínhamos por ele já acabou. E a população de São Paulo, que, com certeza, vendo esse ato leviano que ele está fazendo hoje, vai também puni-lo nas urnas, mostrando que não merece o povo paulista que o elegeu.”

Após outros aparte, Onyx concluiu o pronunciamento fazendo um chamado para que o DEM permaneça na oposição. “Nós, do Democratas, não vamos nos entregar, não vamos nos render, tampouco capitular. Governo do PT, nos aguarde, estaremos firmes e fortes defendendo os 44 milhões de brasileiros que disseram não”.