Em Paris, presidente da Câmara dos Deputados tem encontro reservado com Sarkozy

estadão.com.br

O presidente da Camada dos Deputados, Marco Maia (PT), reuniu-se com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, em um encontro reservado nesta sexta-feira, 9, em Paris. Maia participa da Conferência de Presidentes do G8 Parlamentar na capital francesa. Além dos oito países mais industrializados do mundo, participam Brasil, África do Sul, Índia e China.

O presidente da Câmara disse à Agência Câmara ter ficado impressionado com a capacidade do presidente francês de tomar decisões rápidas em relação à crise econômica mundial. “Está claro que mundo deverá ser melhor coordenado. Ninguém sai da crise sozinho”, disse Maia.

Por sua vez, durante a conferência, Sarkozy destacou o papel dos emergentes na superação da crise. “Nenhuma medida contra a crise econômica mundial pode ser tomada pelo G8 sem consultar o Brasil, a África do Sul e a Índia”, disse. Com informações da Agência Câmara