Em nota, vereadora Heloísa Helena (PSOL) anuncia estreia de seu Twitter

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 13, a assessoria da vereadora de Maceió, Heloísa Helena (PSOL), anunciou a estreia da vereadora no Twitter. Segundo assessoria, participação de Heloísa Helena nesta redemerece ser ressaltada. Atribui-se o destaque pelo fato de a vereadora do PSOL cumprir papel de importância na Câmara Municipal como voz de oposição. Para localizar Heloisa Helena no Twitter, clique em @_heloisa_helena.

Veja íntegra da nota:

A vereadora em Maceió, Heloísa Helena (PSOL), estreou no Twitter. A rede social já vem sendo usada por tradicionais políticos em todo o território brasileiro; e Alagoas não poderia ser diferente. Porém, a participação de Heloísa Helena nesta rede merece destaque. Motivo: a vereadora do PSOL cumpre um papel de extrema importância na Câmara Municipal como voz de oposição. Agora, esta posição de inconformismo com os indicadores sociais do país, do Estado e da cidade alcança mais um espaço propício ao debate de ideias.

Heloísa sempre esteve próxima a população, erguendo bandeiras, em busca de soluções, de igualdade social, defendendo a liberdade, denunciando os currais eleitorais e as práticas nocivas que ainda corrompem a atividade política. Estas sempre foram marcas da trajetória de Heloísa Helena e que – atualmente – a alçam, naturalmente, a uma das personalidades políticas de maior influência no país.

Na Câmara Municipal, vem desempenhando um papel de fiscalização que vai além das palavras. Não compactuou com a ilegalidade das verbas indenizatórias, foi contra o aumento do salário dos vereadores e se posiciona contra o aumento no repasse de recursos à Câmara Municipal, denunciando claramente que muitos parlamentares desconhecem os destinos dos recursos financeiros do Legislativo municipal de Maceió.

No Twitter, Heloísa Helena abre mais um canal para ouvir os anseios populares e buscar – em conjunto – soluções práticas para os problemas que afligem a capital alagoana. A vereadora do PSOL é voz que não se cala e agora pode ser ouvida (lida) e ouvir (ler) em uma rede social imediatista, dinâmica e que já mudou o rumo de muitos acontecimentos políticos no país. Porém, apesar da luta, muitas das primeiras mensagens de Heloísa Helena foram marcadas pela “ternura”, destacando a importância da família e as mensagens de esperança.

É inegável a sua contribuição para o país, no sentido de que sempre foi uma das vozes que permitir o contraditório, o debate franco sem subterfúgios, sem tapetões. A mulher que se mostrou gigante e orgulhou Alagoas no Senado Federal e segue – de forma humilde, mas sem se curvar – desempenhando seu papel na Câmara Municipal de Maceió se mostra mais forte, mesmo diante dos resultados adversos das eleições de 2010.

Encontre a vereadora Heloísa Helena no Twitter em: @_heloisa_helena