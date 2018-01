Em nota, Vaccarezza rejeita acusações de calote e diz que “não aceitará chantagem”

A assessoria de Cândido Vaccarezza, deputado federal pelo PT de São Paulo e líder do governo na Câmara, divulgou nota em resposta a acusações de calote feitas por cabos eleitorais, reveladas nesta terça-feira, 12, pelo estadão.com.br.

Leia a íntegra da nota:

“Em relação às denúncias sobre dívidas de campanha de 2010 na região de Alta Paulista, o deputado Cândido Vaccarezza tem a esclarecer o seguinte:

1) A

Documento ação trabalhista PDF

movida pelo empresário Paulo Cézar Madureira contra o deputado Vaccarezza na Vara do Trabalho de Tupã (processo n. 034/2.011), no valor de R$ 51.759,58, foi considerada IMPROCEDENTE pelo juiz Pedro Marcos Olivier Sanzovo. O reclamante não entrou com nenhum recurso e, dessa maneira, o caso está encerrado.

2) O engenheiro José Ferreira Menezes Filho, ex-candidato a deputado estadual pelo PSL, que não foi eleito, prestou contas no TRE-SP de despesas no valor de R$ 88.223,00. O valor cobrado de R$ 270 mil, portanto, não foi declarado, o que demonstra que não corresponde à verdade.

3) O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Marília nunca fez nenhuma cobrança ao deputado Cândido Vaccarezza por eventuais despesas de campanha.

O deputado Cândido Vaccarezza reitera que não aceitará nenhum tipo de chantagem, certamente movida por interesses políticos.”

