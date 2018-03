Em nota, prefeitura de Manaus diz que Amazonino Mendes fez ‘apelo incisivo’ pela saída de moradores de áreas de risco

A respeito da visita do prefeito Amazonino Mendes à comunidade Santa Marta, zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira, dia 21, a Secretaria Municipal de Comunicação tem a informar o seguinte:

Como sempre fez em sua vida pública, o prefeito Amazonino Mendes não se escondeu do problema e compareceu pessoalmente ao local onde, na madrugada de domingo, três pessoas morreram vítimas de um soterramento provocado pela forte chuva que atingiu a cidade. Consternado pela tragédia, o prefeito lamentou as mortes e percorreu toda a área, analisando o problema e propondo as soluções.

A discussão se acirrou porque inicialmente o clima emocional era muito forte diante das fatalidades e os moradores se recusavam em sair do local de risco. O prefeito fez um “apelo incisivo”, pelo risco de morte dos moradores.

O problema das ocupações irregulares em Manaus foi agravado pela intensa migração ocorrida nas últimas décadas, agravadas pelo desconhecimento dos moradores que se alojam em áreas de risco como beira de ribanceiras e fundos de vales. E isso foi enfatizado pelo prefeito na conversa com os moradores.

Ao final da reunião com os populares, Amazonino foi aplaudido ao anunciar que comprará um terreno próximo ao local e dará kits de madeira para construção de novas casas. E enquanto isso, irá pagar aluguel para as famílias saírem das zonas de risco.

