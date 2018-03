Em nota, Ministério do Planejamento “lamenta erro” em publicar reportagem com Índio da Costa

Rodrigo Alvares

A Assessoria de imprensa do Ministério do Planejamento divulgou nota na tarde de hoje para explicar porque apagou de seu canal no YouTube a íntegra de reportagem do Jornal da Noite (Band) que foi ao ar no dia 19, na qual caciques do PT e do PSDB – além do ministro Paulo Bernardo – comentam as declarações feitas pelo vice na chapa de José Serra, Índio da Costa (DEM), de que o PT é ligado às FARC e ao narcotráfico.

“Foi colocada no ar matéria em que o ministro responde a indagações da imprensa sobre as declarações do candidato a vice presidente na chapa de José Serra, ocorrida no dia anterior e a resposta do ministro Paulo Bernardo sobre o assunto. (…)”.

“O Ministério do Planejamento em sua página oficial não repercute temas eleitorais sob nenhuma circunstância. Consideramos que, nesse caso, houve falha e a substituição da matéria já foi providenciada. Reconhecemos e lamentamos o erro.”

Leia abaixo a íntegra do texto:

“NOTA SOBRE O SITE DO PLANEJAMENTO

Brasília, 21/7/2010 – A página do Ministério do Planejamento na internet tem um espaço reservado para a reprodução de todas as entrevistas veiculadas nas redes de TV concedidas pelo ministro Paulo Bernardo e demais autoridades do Ministério.

É um serviço rotineiro e diário, produzido pela Assessoria de Comunicação Social, em que se registram entrevistas sobre os mais variados assuntos colocados pela imprensa e que resultam em declarações do ministro ou outra autoridade do Ministério.

Assim como as demais e, repetimos, de maneira rotineira, foi colocada no ar matéria em que o ministro responde a indagações da imprensa sobre as declarações do candidato a vice presidente na chapa de José Serra, ocorrida no dia anterior e a resposta do ministro Paulo Bernardo sobre o assunto.

Por se tratar de uma matéria grande e com declarações de outros personagens, o vídeo teve que ser dividido, conforme os procedimentos exigidos pelo site YOUTUBE. Pela característica de seleção do próprio sistema, a imagem que ficou na primeira página foi a do deputado Índio da Costa.

O Ministério do Planejamento em sua página oficial não repercute temas eleitorais sob nenhuma circunstância. Consideramos que, nesse caso, houve falha e a substituição da matéria já foi providenciada. Reconhecemos e lamentamos o erro.

Assessoria de Comunicação Social do Ministério do Planejamento”