Em nota, Lula destaca dedicação de Itamar à vida pública

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente e senador Itamar Franco (PSDB-MG), neste sábado, 2. Lula destacou a dedicação de Itamar à vida pública e o modo como coordenou a política econômica do País quando assumiu a presidência, em 1992. Abaixo, a íntegra da nota, assinada por Lula e por sua esposa, Marisa Letícia:

“O senador e ex-presidente Itamar Franco foi um grande democrata, com uma vida pública dedicada ao Brasil. Mesmo nos momentos de divergência política mantivemos uma relação de profundo respeito e diálogo. Quando assumiu a presidência em um momento conturbado, em 1992, teve sabedoria para dialogar com toda a sociedade brasileira e ajudou o país a entrar em uma rota positiva na política,na economia e no social. No seu governo implementou o Plano Real, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) e engajou o governo federal no combate à fome, com o apoio a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, junto ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A contribuição de Itamar Franco foi fundamental para a construção coletiva de um país democrático, mais justo e sem pobreza. Nesse momento de tristeza, prestamos solidariedade aos seus familiares e amigos.”