Em nota, diretora da TV Brasil reitera que Twitter da emissora foi violado e diz ter conversado com Aécio

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 20, a diretora-presidente da EBC, Tereza Cruvinel, reiterou o argumento de que o acesso do twitter da TV Brasil foi violado e veiculou “mensagem ofensiva” ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). “Minutos após a veiculação a mensagem pirata foi descoberta por nossa área de comunicação e foi devidamente excluída. Uma mensagem de desculpas pelo ocorrido foi postada, evitando citar nominalmente o senador para não gerar especulações”, afirmou Cruvinel no comunicado.

A presidente da EBC disse que determinou a realização de investigação, pela área de tecnologia, em busca de esclarecimentos sobre a origem da mensagem. “Se eventualmente a origem for interna, haverá apuração de responsabilidade e correspondente punição.”

Cruvinel classificou o episódio como “ato de oportunismo político” e se comprometeu com “a apuração cabal do ocorrido”. Ela informou que conversou nesta quarta com Aécio. “Esclareci que nosso ‘Twitter’ jamais postou qualquer mensagem que não aquelas destinadas a divulgar a programação da TV Brasil”, diz na nota.

Segundo a presidente da EBC, Aécio afirmou que desconhecia a iniciativa de deputados aliados mineiros de encaminhar representação à Procuradoria Geral da República. “Uma iniciativa reforçada pela radicalização do quadro político mineiro entre governo e oposição”, avaliou.

