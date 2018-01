Em nota, Arruda diz que ajuda a políticos ocorreu dentro da lei

BRASÍLIA – O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda divulgou uma nota nesta sexta-feira, 18, em que afirma, por meio dos advogados, não ter feito acusações contra a cúpula do DEM na entrevista publicada na quinta-feira, 17, no site da revista Veja. Na entrevista à revista, ele diz que ajudou financeiramente a cúpula do DEM, partido o qual era filiado até dezembro de 2009, quando estourou o escândalo de corrupção no DF.

Na nota divulgada nesta sexta-feira, Arruda diz “que jamais admitiu qualquer ato de corrupção e que todas as ajudas destinadas a outros políticos ocorreram, sempre, através do partido e rigorosamente dentro da lei”.

Segundo o site da revista Veja, Arruda mencionou na entrevista, feita em setembro de 2010, ajuda ao presidente do DEM, José Agripino Maia (RN), ao ex-presidente da legenda Rodrigo Maia (RJ), e outras lideranças do partido, entre eles o líder do DEM na Câmara, ACM Neto (BA), o senador Demostenes Torres (GO), o ex-senador Marco Maciel (PE) e o deputado Ronaldo Caiado (GO). Políticos do PSDB e o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) também foram citados pelo ex-governador.

Leia abaixo a íntegra da nota:

“NOTA À IMPRENSA

O ex-governador José Roberto Arruda deixou claro, em entrevista de mais de 4 horas à revista Veja, em setembro de 2010, que jamais admitiu qualquer ato de corrupção e que todas as ajudas destinadas a outros políticos ocorreram, sempre, através do partido e rigorosamente dentro da lei.

Publicada somente agora, 6 meses depois, incompleta, deturpada e totalmente fora de contexto, a matéria do site da Veja afirma que os recursos seriam de origem escusa, o que nunca foi falado e que não representa a verdade.

Medidas judiciais cabíveis serão tomadas, na forma da Lei.

ADVOGADOS: Nélio Machado, Edson Alfredo Smaniotto e Cristiano Maronna”