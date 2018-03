Em momento de crise, tucanos se encontram no Paraná

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

Os principais líderes do PSDB se encontram daqui a pouco em Curitiba para participar do casamento de André, filho do governador do Paraná, Beto Richa. Além do presidente nacional do partido, Sérgio Guerra, são esperados o ex-governador José Serra e o senador mineiro Aécio Neves. A cerimônia será na Igreja de Santa Teresinha e a festa no Castelo do Batel.

Piada que circula entre tucanos: Richa mandou suspender hoje todas as blitz da lei seca em Curitiba.