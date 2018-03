Em meio a renovação da direção do partido, Jereissati e cúpula tucana reúnem-se em Brasília

Christiane Samarco, de O Estado de S. Paulo

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) está reunido na noite desta quarta-feira, 18, com a cúpula tucana no gabinete parlamentar do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Um dirigente do partido informou ao Estado que o assunto em pauta é a presidência do Instituto Teotônio Vilela (ITV) de estudos e pesquisas do PSDB.

Tasso deve assumir a presidência do ITV em uma composição que passa pela renovação da Executiva nacional. O presidente do partido, Sérgio Guerra, é candidato único à reeleição e a convenção nacional está marcada para o dia 28, em Brasília. Falta o mais difícil: definir o espaço do candidato derrotado a presidente José Serra na direção partidária.