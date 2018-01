Em meio a arranjos políticos, Kassab recebe, no mesmo dia, críticas e elogios do PT

Lilian Venturini, do Estadão.com.br

Os possíveis novos arranjos políticos gerados pelo anúncio da saída de Gilberto Kassab do DEM têm gerado reações contraditórias também no PT. Nessa segunda-feira, 1º, no mesmo dia em que o ex-ministro José Dirceu (PT) fez discurso de boas-vindas, caso o prefeito de São Paulo passe a integrar a base aliada do governo federal, a senadora Marta Suplicy (PT-SP) atacou a gestão paulistana em plenário.

O foco do ataque foram os estragos causados pelas chuvas no começo da semana na capital paulista. Um dos nomes do PT para disputar prefeitura em 2012, a senadora falou durante cinco minutos e mencionou a CPI das Enchentes, encerrada em dezemnbro no ano passado, conduzida pela bancada petista na Câmara. “O transtorno está indo além da conta. É óbvio que está chovendo além do natural, mas tem que se pensar o que não foi feito nesta cidade nos últimos anos”, afirmou.

Já pensando nas eleições ao governo paulista, em 2014, Kassab deve criar o Partido da Democracia Brasileira (PDB) até agosto e propor fusão com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), aliado do governo Dilma. A aproximação agradou o José Dirceu, que aproveitou para fazer elogios a Kassab. Sobre 2014, o o ex-ministro afirmou: “O Gilberto Kassab sabe que ter o apoio do PT em 2014 não é verossímil em 2011”.