Em Lisboa, vice de BH espera Lacerda para saber se antecipa volta ao Brasil

Pedro Venceslau

Enquanto o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), faz mistério sobre a possibilidade de deixar o cargo para disputar o governo mineiro, o seu vice, Délio Malheiros (PV), aguarda a decisão em Lisboa para saber se embarca para Copenhague, na Dinamarca, ou retorna para Minas Gerais.

Os detentores de cargos públicos que pretendem disputar a eleição deste ano precisam de descompatibilizar até amanhã. “A chance disso acontecer era mínima, mas de dois dias para cá percebi que a candidatura dele pode acontecer”, disse Malheiros ao Estado. Ele, que além de vice é secretário de Meio Ambiente, partiu no começo da semana para um giro por três países europeus para participar de eventos sobre ecologia. “Fui surpreendido com a notícia. Estou esperando um telefonema para saber se volto ou sigo viagem”, diz.

A tese da candidatura de Lacerda para o governo mineiro ganhou força ontem depois que o prefeito foi até Brasília sondar a cúpula nacional do PSB, que teria, segundo aliados, dado apoio integral ao projeto. O principal desafio agora é evitar que a decisão cause fissuras na relação com seu padrinho político, Aécio Neves.