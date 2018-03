Kassab usa horário do almoço para reforçar campanha de Alckmin

Por André Mascarenhas

Confirmando a promessa de apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) ao governo de São Paulo, o prefeito da capital, Gilberto Kassab (DEM), participou hoje do lançamento do comitê de campanha do candidato tucano.

O prefeito chegou ao comitê, localizado no Edifício Praça da Bandeira (antigo Joelma), no centro de São Paulo, às 12h30, acompanhado de sua vice, Alda Marco Antônio (PMDB). Questionada se ele estaria fazendo campanha durante o expediente, a assessoria de Kassab – que também é presidente do DEM em São Paulo – argumentou que todas as agendas eleitorais do prefeito são marcadas para a hora do almoço ou após o horário comercial. Assessores do prefeito e da campanha de Alckmin também frisaram que Kassab sempre usa estrutura particular para compromissos de campanha.

Na manhã do último dia 21, o prefeito compareceu a uma sabatina com o presidenciável tucano José Serra. Kassab chegou às 10h59 ao local.

A adesão de Kassab à candidatura de Alckmin foi oficializada na noite de ontem, após meses de indefinição. Entre tucanos e políticos do DEM havia dúvidas sobre a real dimensão do apoio. Em 2008, Alckmin e Kassab concorreram à Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, a disputa acirrou a rivalidade entre os dois e o tucano chegou a criticar membros de seu partido que preferiram apoiar o então vice-prefeito da capital.

Hoje, durante o lançamento do comitê do tucano, Kassab estava à vontade ao lado do ex-rival. Em discurso, o prefeito mostrou empenho no apoio ao tucano. “Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa empreitada, como paulistano e como prefeito”, disse Kassab.