Em entrevista, Dilma brinca com fama de durona

A presidente Dilma Rousseff participa neste domingo, 11, de uma entrevista no programa Fantástico, da Rede Globo. Em pouco mais de 20 minutos, uma Dilma descontraída conversa com a jornalista Patrícia Poeta sobre pressões do governo e aborda temas polêmicos como o imposto para financiamento da saúde e a troca de ministros promovida logo no primeiro ano de sua gestão. A fama de durona também foi um tópico abordado pela presidente, que chegou a dizer que é dura ao governar, mas não perde a delicadeza. “Bronca faz parte, mas é uma bronca meiga”, brincou a presidente.

A gravação aconteceu em dois momentos na quinta-feira, 8. De manhã, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidente e depois no Palácio do Planalto. Durante a conversa, elas passaram por cômodos do palácio onde Dilma mora com a mãe e uma tia e a presidente contou como é sua rotina em casa. Segundo a assessoria da Globo, Dilma “falou sobre questões pessoais com a mesma naturalidade com que abordou temas da política e da economia”.