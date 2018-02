Em entrevista ao próprio blog, Cesar Maia põe panos quentes na disputa interna do DEM

Cesar Maia inovou ao comentar a situação do DEM. O ex-prefeito deu entrevista ao seu próprio “ex-blog”, divulgado por e-mail. E, no texto, ele busca amenizar a disputa interna que tem se tornado acirrada dentro do partido. Com a movimentação rumo ao PMDB do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab,um dos principais líderes do DEM, deflagrou-se situação delicada na configuração de um dos principais polos de oposição ao governo Dilma.

Sobre o assunto, Cesar Maia diz que é “natural que um prefeito bem sucedido como Kassab desenvolva suas estratégias com vistas a 2012 e 2014” e ocupe o “vácuo” deixado com a morte do presidente do PMDB, Orestes Quércia. Mas emenda comentando que o fato “não produz divergência no DEM” e que “fortalecer o prefeito é do interesse de todos”.

Quanto à disputa pela presidência do DEM, que será definida em 15 de março – em substituição ao seu filho, Rodrigo Maia -, Cesar afirmou que o nome do senador José Agripino Maia “elimina a disputa” – que se produz nos bastidores entre o grupo de ACM Neto e Rodrigo e o grupo de Jorge e Paulo Bornhausen.

Na entrevista “monológica” Cesar Maia faz ainda um elogio das divergências internas do DEM, mirando-se no exemplo do PT, que com as discussões entre as variadas correntes “sai fortalecido”.Ainda assim, ao comentar sobre quem assume a liderança da bancada democrata na Câmara, em 1º de fevereiro, o ex-prefeito dá como consensual o nome de ACM Neto, colocando de lado o grupo de Bornhausen.

Leia a íntegra da “autoentrevista” aqui.