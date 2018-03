Em discurso de candidato, Fernando Haddad fala na televisão que ‘PT é mais educação’

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, o ministro Fernando Haddad estreou as inserções do partido na televisão exibindo feitos de sua gestão na educação, tema que deverá ser o carro-chefe de sua campanha. O PT também divulgou um slogan para a capital: “Competência, compromisso com São Paulo”.

“O futuro depende de melhores oportunidades, mais vagas nas universidades, escolas técnicas e bolsas do ProUni”, afirmou o ministro durante os 15 segundos em que aparece no vídeo, que será exibido na Grande São Paulo. “O PT é mais educação”, completou Haddad.

O presidente do PT estadual, Edinho Silva, abriu o filmete. “As cidades que o PT administra sempre têm desenvolvimento com justiça social”, declarou o petista.

Há no partido ainda dois outros pré-candidatos, os deputados Jilmar Tatto e Carlos Zarattini, que devem abrir mão da disputa em favor de Haddad, mas que gravaram declarações. Como as inserções foram filmadas antes da desistência dos senadores Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, eles também aparecem nas inserções.

Assista abaixo: