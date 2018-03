Em dia de ‘tuitaço’, Marina ultrapassa os 100 mil seguidores

Por Daiane Cardoso

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, participou no final da manhã desta terça-feira, 20, de uma mobilização pela internet, quando seguidores e simpatizantes da candidata trocaram mensagens pela rede social Twitter. Através da palavra chave “eu voto na Marina”, potenciais eleitores da candidata explicaram o porquê da preferência. Ao longo desta manhã, o número de seguidores da Marina ultrapassou 100 mil seguidores nas redes sociais (Twitter, Orkut e FaceBook). Após a mobilização virtual, ela saiu em caminhada pela rua Augusta, na região central da cidade de São Paulo, em direção ao Conjunto Nacional.

Na noite desta terça-feira, Marina embarca para os Estados Unidos, onde terá agenda amanhã e na quinta-feira. Além do encontro com investidores, que está sendo organizado pela BM&FBovespa, a candidata participa também de um almoço com empresários nesta quarta-feira, também organizado pela Bolsa. Segundo Marina, não haverá encontros específicos com empresários ou investidores.

Marina promete defender a atual política econômica durante encontro, em Nova York, com representantes da comunidade financeira internacional na quinta-feira. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário formam o tripé da atual política que Marina afirma pretender manter caso seja eleita. De diferente, apenas o enfoque em sustentabilidade para os planos de desenvolvimento econômico para o País. “Não vou adiantar aqui a mensagem”, disse, negando-se em detalhar o discurso que ainda está em preparação.