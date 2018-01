Em Curitiba, PSD lança sua própria rede social

estadão.com.br

O PSD, partido do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lançou nesta sexta-feira, 3, em evento em Curitiba, a sua própria rede social, a Rede 55, que pretende servir para conquistar novos militantes pela internet. “O PSD aposta na militância online”, disse o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif, um dos fundadores do partido.

O evento que marcou o lançamento da Rede 55 foi organizado pelo Espaço Democrático, a instituição de formação política do PSD, e deve ser realizado também em outras capitais. Os participantes foram cadastrados in loco na rede social do PSD, dando início à busca pela “militância online”.

Aliado. O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), também participou do evento, que reuniu lideranças políticas da sigla no Estado. “No Paraná, PSDB e PSD caminham de mãos dadas”, disse Richa.