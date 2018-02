Em cerimônia na Base Aérea, Lula faz panfletagem para jornalistas

Tânia Monteiro



Lula brinca com violino da Orquestra Dona Lindu. Imagem: André Dusek/AE

Ao encerrar a cerimônia de apresentação da orquestra sinfônica Dona Lindu, da Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello, na Base Aérea de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigiu ao local onde estavam os jornalistas e começou a distribuir os folhetos sobre a escola, como se estivesse panfletando em uma porta de fábrica. O nome da escola é uma homenagem à mãe de Lula e Dona Lindu é como ela era conhecida.

“Companheiros, por favor, escrevam alguma coisa sobre a minha escola. Escola Dona Lindu, gente, escrevam alguma coisa sobre isso, por favor. Aqui, companheiros e companheiras, um folhetim da Escola D. Lindu. Vamos levar pra redação, minha gente pra ler”, disse Lula, panfletando. “Estou me preparando para a volta”, afirmou ele, sem responder ao ser perguntando se não estava se preparando para voltar em 2014.

Depois de assistir parte da apresentação dos 81 alunos, alguns deles vestidos com uma réplica do uniforme histórico do Batalhão de Guarda Presidencial, Lula fez questão de cumprimentar e brincar com cada uma das crianças, além de tirar fotos com ela. O presidente pediu que eles tocassem o hino nacional e chegou a pegar um violino pra tocar.