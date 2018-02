Em campanha eleitoral de 90, Pizzolato ataca “políticos safados”

por Lilian Venturini

Na campanha eleitoral pelo governo do Paraná, em 1990, o então candidato do PT Henrique Pizzolato fez ataques à classe política, a quem chamou de “políticos safados”. O agora ex-diretor do Banco do Brasil está foragido na Itália desde a expedição de sua ordem de prisão por envolvimento no mensalão, na última sexta-feira, 15.

Pizzolato foi fundador do PT no Paraná e concorreu ao governo com outros cinco candidatos. Em seu programa, uma menina diz logo na abertura da propaganda: “Chega! Eles são farinha do mesmo saco”. Depois, num palanque, é exibido o discurso do então candidato em que critica os políticos.

“Existe uma fábrica da favela, para que esses político safados, que estão mandando há 500 anos nesses País, que sempre mandaram nesse Estado, poderem se utilizar do desespero, da miséria, da fome dessas pessoas trabalhadoras para poder comprar voto”, afirmava.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pizzolato ficou em quarto colocado na disputa. Nas eleições de 1994, voltou a concorrer como vice, mas também perdeu. Ao longo de sua trajetória, foi presidente do Sindicato dos Bancários em Toledo e da CUT no Estado.

Confira o vídeo: