Em busca de aliados no RJ, Clarissa Garotinho vai a seminário tucano

Luciana Nunes Leal, de O Estado de S.Paulo

Adversária ferrenha de Sérgio Cabral (PMDB), a família Garotinho participou na manhã de segunda-feira, 7, da reunião convocada pelo governador para organizar a passeata contra mudanças nas regras de distribuição dos royalties do petróleo e, à tarde, fez um agrado ao PSDB. Do Palácio Guanabara, sede do governo, a deputada estadual Clarissa Garotinho, filha do ex-governador e deputado federal Anthony Garotinho, ambos do PR, foi direto para seminário organizado pelo Instituto Teotônio Vilela (ITV), centro de formação política do PSDB.

“É importante ouvir pessoas diferentes que pensam o Brasil, que tiveram oportunidade de governar, que têm função pública”, disse Clarissa ao final do seminário, que teve palestras de antigos colaboradores do governo Fernando Henrique, como Persio Arida, Edmar Bacha, Gustavo Franco e Armínio Fraga. O encontro reuniu os principais líderes tucanos: Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e Antonio Anastasia.

No Rio, o PR busca partidos para formar uma aliança de oposição ao prefeito Eduardo Paes (PMDB), aliado de Cabral e da presidente Dilma Rousseff e candidato à reeleição em 2012. Clarissa disse que foi ao seminário tucano a convite do presidente do PSDB fluminense, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha.