Em Brasília, Lula assiste ao documentário de Stuckert ao lado de Dilma

Tânia Monteiro, de O Estado de S.Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff afirmaram na noite desta quarta-feira, 25, que não têm nenhum desentendimento quanto aos rumos da CPI do Cachoeira. Segundo informações de bastidores, Lula e Dilma teriam divergido quanto à escolha do relator da CPI. O ex-presidente queria o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) e a presidente Odair Cunha (PT-MG). Prevaleceu a vontade de Dilma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indagado se no longo encontro da tarde desta quarta, no Palácio da Alvorada, eles haviam acertado os ponteiros, Lula respondeu: “Nosso relógio é suíço. Jamais ele vai ter de atrasar ou adiantar. Nós nunca temos de acertos os ponteiros”. Já a presidente Dilma afirmou que o encontro e a conversa foram ótimos. “Foi ótimo, a comida estava ótima”, disse a presidente.

Filme. Dilma e Lula assistiram juntos à estreia do documentário “Pela Primeira Vez”, no Museu Nacional. Dirigido por Ricardo Stuckert, o filme de 32 minutos, em 3D, mostra o último dia de Lula no Planalto e a passagem da faixa presidencial para Dilma, em janeiro de 2011. Stuckert foi fotógrafo oficial da Presidência nos dois mandatos de Lula.