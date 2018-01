Eli Corrêa Filho recusa convite de Kassab para se filiar ao PSD

Marcelo de Moraes, de O Estado de S.Paulo

O deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM-SP) comunicou na terça-feira, 22, ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que não vai aceitar o convite para se filiar ao PSD (Partido Social Democrata). A nova legenda está sendo criada pelo prefeito e tem como principal núcleo políticos dissidentes do Democratas. Na terça-feira ainda, Corrêa conversou com o presidente do DEM, senador José Agripino Maia (RN), e com o líder do partido na Câmara dos Deputados, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), e foi convencido a não trocar de sigla.

Com esse movimento de Corrêa, o Democratas garante a permanência de metade de sua bancada paulista, formada por oito deputados federais. Ficarão no partido, além de Corrêa, os deputados Rodrigo Garcia, Jorge Tadeu Mudalen e Alexandre Leite. Acompanharão Kassab no PSD os deputados Guilherme Campos, Junji Abe, Eleuses Paiva e Walter Ihoshi.

Na quinta-feira, 24, a Comissão Executiva Nacional do DEM se reúne em Brasília para substituir oficialmente o comando dos diretórios do partido em São Paulo e na capital paulista. Ambos eram comandados por Kassab, que já pediu desligamento das funções, mas manteve no comando o vice Alfredo Cotait, ligado a ele. O comando nacional do DEM vai trocar essa direção e deve entregá-la a algum dos quatro deputados federais de São Paulo que permaneceram no partido.