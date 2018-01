Eleições 2012: Lula, Dirceu e Suplicy discutem planos para SP

Daiene Cardoso, da Agência Estado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-deputado José Dirceu (PT-SP) e o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) estão reunidos na manhã desta terça-feira, 19, em Osasco, na região oeste da Grande São Paulo, para debater as estratégias do partido para as eleições municipais de 2012. Participam do encontro prefeitos, vice-prefeitos e membros do diretório estadual da legenda.

No domingo, 17, o PT paulistano manifestou intenção de definir já no segundo semestre o nome do candidato à sucessão de Gilberto Kassab. A antecipação é para evitar episódios como o ocorrido nas eleições passadas, quando a legenda definiu muito tarde a candidatura de Aloizio Mercadante para o governo do Estado de São Paulo.

Veja também:

• PT quer definir candidato em São Paulo já em 2011

• Leia mais notícias de política