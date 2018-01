Edson Aparecido se reúne com a bancada do PT na Assembleia para discutir região metropolitana

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) começou a discutir os termos para a aprovação de um projeto de lei complementar que cria oficialmente a região metropolitana de São Paulo (RMSP), área administrativa que engloba a capital e outros 38 municípios. Com o objetivo de aparar as arestas com a oposição para a votação na Alesp, o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido (PSDB), reuniu-se nesta terça-feira, 12, com a bancada do PT e aceitou uma das propostas dos oposicionistas, que pleiteiam, entre outros pontos, a realização de audiências públicas regionais antes que o projeto seja posto em votação.

No entanto, outros pontos devem provocar atrito entre as duas principais forças políticas do Estado. Os petistas reivindicam, por exemplo, a inclusão de organizações da sociedade civil no Conselho Deliberativo a ser criado para gerir o fundo que viabilizará as ações na RMSP. Os oposicionistas também criticam o fim dado pelo governo do Estado ao fundo já existente para projetos na região, o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – Fumefi. De acordo com os parlamentares, entre 2000 e 2010, o Fumefi teve apenas 46% dos recursos previstos executados pelo governo.

Aparecido descarta a hipótese de incluir entidades da sociedade civil no Conselho. Para ele, seria necessário “mudar a Constituição Federal e a Constituição do Estado” para atender a essa reivindicação. O secretário também discorda da versão dos petistas sobre o Fumefi. Ele argumenta que o fundo tem como foco apenas os municípios com baixo IDH da região metropolitana. “São os municípios que controlam o desembolso. Se o Fumefi fosse controlado pelo Estado, seguramente esses recursos já estariam empenhados. Muitos municípios não conseguem nem apresentar o projeto. Talvez essa seja uma questão que teremos de alterar. Agora, não sei se os municípios irão aceitar”, disse Aparecido.

Segundo o secretário, o projeto de lei prevê a criação de um novo fundo, a ser composto com verbas do Estado e dos municípios, para as ações em todos os municípios da região metropolitana.

Com 20,2 milhões de habitantes, o conglomerado é estratégico não apenas do ponto de vista administrativo, mas também eleitoral. Para a bancada petista, o objetivo do governo é criar instrumentos para reverter o crescimento do PT. Das 39 cidades que compõe a região metropolitana, 12 são administradas pelo partido.

Aparecido, entretanto, descarta o aparelhamento do programa. “O que queremos é uma política de Estado para garantir a essa região planejamento integrado e interlocução com os municípios. Se A, B ou C irão capitalizar o resultado, é uma questão para ser tratada lá na frente”, disse.