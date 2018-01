Dutra renuncia por problemas de saúde e Rui Falcão é eleito presidente do PT

Rosana de Cassia e Eugênia Lopes, de Brasília

O deputado estadual paulista Rui Falcão foi confirmado no início da tarde desta sexta-feira na presidência do Partido dos Trabalhadores. Ele substitui José Eduardo Dutra, que por motivo de doença renunciou ao cargo. Falcão foi eleito por unanimidade, na reunião do Diretório Nacional, em Brasília. Ele já respondia interinamente pelo partido desde março. “A nossa presidência terá direção coletiva do partido”, disse Falcão, em discurso.

Mais cedo, ao chegar à reunião, Dutra já havia comunicado. Ele destacou que continuará militando em favor de um Brasil para os brasileiros.

Internamente ele continuará como membro do Diretório Nacional. Dutra deixa a presidência do PT por motivos de saúde. “Alguns companheiros aconselharam que eu poderia renovar a minha licença, mas avaliei que não seria justo nem comigo nem com o PT. Tomei uma decisão sobre a qual tenho total responsabilidade: sair agora da presidência do PT. O partido define seu novo presidente e eu me cuido”, afirmou.

Atualizado às 14h08