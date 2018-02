Dornelles e Guerra devem se encontrar para discutir palanque no RS

Por Julia Duailibi

Os presidentes do PP, Francisco Dornelles (RJ), e do PSDB, Sérgio Guerra (PE), devem se encontrar nesta quarta-feira para discutir a aliança entre os dois partidos no Rio Grande do Sul. Lá, os tucanos querem o apoio do PP à pré-candidata à reeleição, Yeda Crusius, e ao pré-candidato à Presidência, José Serra.

O PP, por sua vez, quer indicar o candidato a vice-governador e um dos dois candidatos ao Senado. Também deseja fazer a coligação na chapa proporcional para deputado. Esse último ponto encontra a resistência dos tucanos gaúchos, que temem perder cadeiras para os aliados.