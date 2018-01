Do teu bolso.

Bem bacana essa rede social que promete ajudar a combater a corrupção, cujo dia é hoje. O site Da Sua Conta reúne usuários que desejam mais informações sobre os gastos públicos e querem saber para onde vai o dinheiro dos impostos, além de acompanhas as despesas municipais, estaduais e federal. Cada usuário pode enviar denúncias para o site e ainda participar de fóruns de discussão e ler as análises dos colunistas. O site ainda oferece links para os órgãos públicos do país e um glossário para entender alguns termos utilizados na política. Por enquanto, a rede social tem mais de 520 membros e conta com iniciativas de outras redes sociais, como Twitter (hashtag #corrupcao), Orkut e Ning.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.