Dnit do Paraná demite seis funcionários

Agência Brasil

A edição desta segunda-feira, 5, do Diário Oficial da União publicou a demissão de seis servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no Paraná. Os nomes são: Ronaldo de Almeida Jares, Marcelo José Leal Gasino, David José de Castro Gouvêa, Omir Mello Ferreira, Emerson Cooper Coelho e José Roberto Bilobran. As demissões ocorreram depois de denúncias de irregularidades em contratos de obras no Estado.

Eles não poderão mais retornar ao serviço público. De acordo com a portaria publicada nesta segunda, a demissão foi motivada pela prática das infrações descritas nos Artigos 117 e no 132 da Lei 8.112/90, que implicam “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”; “proceder de forma desidiosa”, que significa desleixo, indolência, preguiça, negligência, além de provocarem “lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional”.

O órgão, ligado ao Ministério dos Transportes, foi o pivô do escândalo que motivou o afastamento de outras 27 pessoas na pasta e no departamento, entre elas o então ministro Alfredo Nascimento (PR-AM). Na semana passada, o plenário do Senado aprovou a indicação do gerenal Jorge Pinto Fraxe para o cargo de diretor-geral do departamento. / Com informações de O Estado de S.Paulo