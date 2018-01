Disputa no PSDB tem ataques e ameaça de expulsão

Julia Duailibi, de O Estado de S. Paulo

Aumentou a tensão na reunião da Executiva Municipal do PSDB nessa segunda-feira, 4, em razão da falta de consenso entre os tucanos paulistanos na escolha do novo presidente do PSDB municipal, cargo que será vital na condução da eleição para prefeito no ano que vem. A Executiva Municipal decidiu enviar para o Conselho de Ética representação para examinar a expulsão de um assessor do governo paulista que mandou email a filiados tucanos atacando vereadores, por alegar que eles estariam a serviço do prefeito Gilberto Kassab.

Os vereadores insistem em dizer que apresentarão um nome para disputar a presidência do partido, ainda que não tenham resolvido quem será o candidato – a decisão foi firmada num jantar na casa do presidente da Câmara Municipal, José Police Neto, no domingo, 3. A eleição para a escolha do presidente municipal do PSDB será neste domingo. A expectativa é que tenha uma chapa única na disputa, mas não há consenso em torno de quem ocupará a presidência, a vice e a secretaria-geral.

Aliados de Alckmin defendem o secretário Julio Semeghini (Gestão Pública) na presidência do PSDB municipal. Para os parlamentares paulistanos, no entanto, a candidatura de Semeghini, que teria João Câmara como vice, é projeto de secretários de Alckmin que querem lançar José Aníbal (Energia) para prefeito em 2012. Alegam que o próprio Alckmin não teria interesse em fortalecer excessivamente esse grupo, temendo perder o controle do partido

Na reunião desta segunda, os integrantes da Executiva Municipal rechaçaram, por unanimidade, um email do funcionário do governo paulista, Fabio Fortes, que atacava o presidente da Câmara Municipal, José Police Neto. De acordo com tucanos, na mensagem enviada a filiados do partido, o assessor acusou Neto de estar a serviço do prefeito Gilberto Kassab e pregou a sua saída do partido. Usou como exemplo uma entrevista dada por Neto ao jornal Valor.

Em 2008, o partido enfrentou racha semelhante, quando os vereadores paulistanos se recusaram a apoiar o então candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, abraçando a campanha à reeleição de Kassab. Agora, os vereadores temem ter suas próprias reeleições prejudicadas por uma eventual Executiva formada por tucanos “rancorosos”. Alguns parlamentares ameaçam deixar o partido e migrar para o PSD, legenda a ser formada por Kassab.

Para os aliados do governador, os vereadores trabalharão, de qualquer maneira, pelo projeto político de Kassab, a quem são ligados.