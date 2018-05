Discurso Geraldo Alckmin na Convenção Estadual – 13/06/2010

“Bom dia, companheiras! Bom dia, companheiros! Bom dia, São Paulo!

Que alegria estar aqui, com vocês, nesta nossa festa em que renovamos nosso compromisso com São Paulo e com o Brasil!

Saúdo, com carinho, nosso companheiro José Serra, que vamos, com muita garra, levar à presidência do nosso país.

Cumprimento o governador Alberto Goldman, um homem cuja vida pública honra a política e a democracia brasileira.

Quero dar meu abraço especial ao Prefeito Kassab. Sua presença aqui é a demonstração inequívoca do nosso compromisso com a Capital. Nós estamos unidos por São Paulo!

Com muita alegria saúdo nosso vice, Guilherme Afif, um grande líder, um homem profundamente identificado com as bandeiras do empreendedorismo, do emprego, da justiça tributária – bandeiras que também são nossas e pelas quais vamos lutar e defender. Olha, Afif, tenho certeza, juntos chegaremos lá!

Mas eu queria fazer uma saudação muito carinhosa a vocês, meus companheiros do PSDB – partido que ajudei a fundar e que tem sido o esteio de nossos anos à frente do Governo de São Paulo.

Gente que tem me ajudado, ajudado o Serra, o Goldman, e que ajudou nosso grande comandante Mário Covas – que ensinamentos! Que boas lembranças! Que saudades!… Um beijo pra D. Lila Covas, que eu estou sabendo que está aqui na convenção como uma simples militante.

Tantas fisionomias conhecidas, tantos amigos e amigas, tanta gente ainda por apertar a mão e por abraçar. Sinto que este é um dia muito feliz pra todos nós. Mas devo confessar, é um dia especialmente feliz para mim.

Hoje reencontro minha história, meu destino de servir o povo de São Paulo, o desafio de continuar um trabalho bonito do PSDB, em quase 16 anos de empenho no avanço de São Paulo. Trabalho que rendeu frutos. Que contribuiu para que nosso estado andasse para frente, conquistasse marcas importantes, melhorasse, cada vez mais, a qualidade de vida do seu povo. Trabalho que construiu uma base firme para irmos adiante, na direção certa, oferecendo o melhor dos nossos esforços por São Paulo e pelo Brasil!

Mas o mais importante, esta manhã, é que celebramos aqui, na casa do povo de São Paulo, o fato de estarmos juntos PSDB, DEM, PMDB, PPS, PSC, PHS, PMN – lideranças, militantes, mulheres e homens, todos unidos por São Paulo! Juntos no sonho e na certeza de dias sempre melhores para o nosso estado e para o Brasil!

Ontem em Salvador, muitos de nós estivemos juntos em um grande momento. O momento em que nosso líder José Serra foi oficializado como candidato à Presidência da Republica. Foi uma grande festa!

Mais do que um encontro de brasileiros confiantes nos destinos do Brasil, demos uma demonstração de união, de força, de coragem para o embate de 3 de outubro. Lá estivemos, como hoje aqui, unidos pela comunhão de princípios e convicções, pela lealdade à nossa história de lutas e conquistas. Ouvimos a convocação do Serra, suas palavras de confiança e certeza de vitória. Quero dizer ao nosso candidato o que tenho dito sempre: sou um soldado – e da linha de frente – da sua campanha.

Aqui garantimos nosso total empenho para a vitória do Serra – eu, meu vice Afif Domingos, nossos senadores Aloysio Nunes e Orestes Quércia, nosso governador Alberto Goldman, nosso prefeito Gilberto Kassab.

Tomo a liberdade de falar por eles porque sei que estamos todos na mesma trincheira, assim como as centenas de candidatos a deputado federal e estadual, da coligação Unidos por São Paulo; as centenas de prefeitos, os milhares de vereadores e de militantes que estão em campo, lutando pelo voto em José Serra, em cada centímetro do território paulista.

Estamos dizendo aos brasileiros de São Paulo por que votar em José Serra. Mas são eles é que nos lembram que Serra foi um grande ministro, um grande prefeito, um grande governador.Estamos com José Serra porque queremos o bem dos brasileiros. Os paulistas fazem parte desse exército que tem como armas sonhos, esperanças, e o desejo de ver o Brasil avançar ainda mais. Porque com Serra o Brasil pode mais.

Vamos levar Serra à Presidência, porque ele sabe o que fazer. E ele quer fazer! Vamos levar Serra à Presidência porque ele anda com as próprias pernas. O Brasil exige um presidente com história, com prática, com experiência, com currículo verdadeiro, com história política comprovada, com densidade administrativa. Meus amigos, quem quer dirigir o Brasil não pode andar na garupa. Porque quem pega carona e vai na garupa não guia, não breca, não acelera, não conduz.

José Serra será nosso comandante! E vai ser eleito não por ser ajudante, mas por ser titular de suas próprias competências. Tem uma coisa muito importante, para considerarmos nesta eleição. Ela não é apenas para elegermos Serra presidente da República e mantermos o governo do estado na direção correta.

Esta eleição é também para eleger senadores que efetivamente defendam o estado. Senadores que atuem a favor dele, que lutem pelos recursos e investimentos que São Paulo precisa. Senadores que sejam de todos os paulistas e não apenas de uma sigla de interesses pequenos.

Por isso, meus companheiros, conclamo a todos, para essa cruzada que vai eleger Aloysio Nunes e Orestes Quércia como representantes do nosso estado e do nosso povo no Senado da República. Mas, para o bom funcionamento da democracia, é preciso também um parlamento forte, livre e independente. que reverbere a voz e os anseios do povo. Que fiscalize o trabalho do executivo, mas que também ajude o Governador e o Presidente Um parlamento que proponha e aprove as leis importantes de sua iniciativa ou do Poder Executivo. Que promova as reformas estruturantes de que São Paulo e o Brasil carecem. Por isso, precisamos eleger os deputados federais e estaduais da nossa coligação.

Tenho andado pelos quatro cantos de São Paulo – trabalhando, ouvindo as pessoas, vendo as obras e as conquistas de um estado que o PSDB sempre fez avançar. Alguns não querem entender isso. Preferem fazer intriga, desrespeitar a lei, antecipar a campanha, zombar da justiça e das instituições. Mas nós temos pouco tempo para bate-boca, para responder a ódios e ofensas, para nos preocuparmos com inferências tolas e chavões marqueteiros.

O povo de São Paulo conhece quem trabalha e quem realiza. O PSDB foi consagrado nas urnas em quatro eleições consecutivas para o governo do estado. E sempre honrou a confiança dos brasileiros de São Paulo. Já tivemos a responsabilidade de conduzir nosso estado. Por isso, sabemos o que deve ser feito. Temos projeto! Não flertamos com a demagogia e as promessas vãs. Meu compromisso é de servir o povo; de estar sempre trabalhando pelas pessoas. De caminhar incansavelmente em direção ao futuro.

A cada oportunidade que a vida me oferece de cumprir meu destino, me dedico com a força da alma ao trabalho do dia-a-dia. Foi assim quando fui vereador e prefeito da minha cidade; quando fui deputado estadual e federal; vice e, depois, governador. Os desafios foram grandes. Mas a determinação de superá-los foi maior.

Construímos casas, escolas e hospitais. Ampliamos a rede de trens e do metrô. Estendemos nossas estradas e melhoramos a sua qualidade. Baixamos impostos. Investimos na qualidade do ensino e no atendimento à saúde. Fortalecemos e equipamos as nossas polícias e enfrentamos o crime. Geramos empregos e oportunidades de negócios. Investimos em governo eletrônico. Com Mario Covas, construímos o trecho oeste do Rodoanel. E Serra fez o trecho Sul.

Mas de cada uma dessas realizações, o que mais forte ficou retido em minha memória foi a emoção das pessoas beneficiadas por essas ações. Não há como esquecer a alegria do público nos sorteios da CDHU. A felicidade das mulheres, ao receberem as chaves da casa própria. A solidariedade das famílias nos mutirões de habitação. Nem o sorriso de aprovação das pessoas simples, almoçando ao meu lado, nos restaurantes Bom-Prato, e que ali se sentiam como membros de uma grande família.

Não dá para esquecer do orgulho dos pais e do entusiasmo dos jovens na diplomação dos cursos das nossas ETECs e FATECs. Ou a satisfação dos cidadãos atendidos no Poupatempo. E nem a emoção, que eu mesmo senti, ao apertar o botão que implodiu o Carandiru, para ver surgir em seu lugar uma escola, um parque e uma biblioteca…

São essas experiências, essas emoções que me levam a dizer para mim mesmo: vamos em frente, estamos no caminho certo!

São muitos, meus amigos, os avanços da gestão Serra/Goldman, da qual tive a honra de participar como Secretário do Desenvolvimento. E vamos seguir em frente, conforme o planejado, com o Instituto do Câncer (o mais moderno do país), a Rede de Recuperação Lucy Montoro. Ampliar os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades).

Foram duplicadas as Fatecs, e duplicadas as vagas nas ETECs – e seguiremos nessa rota.

Tivemos a expansão recorde do transporte sobre trilhos, com Metrô e CPTM em obras em várias linhas simultaneamente.

Foram recuperados 12 mil quilômetros de vicinais. Mais de dois bilhões em impostos foram pagos à população, pela nota fiscal paulista. Faremos a nossa parte, complementando, dando sequência, trabalhando, com responsabilidade, com um olho no futuro e nas necessidades das pessoas.

O avanço permanente é a marca do PSDB e de São Paulo. Cada tucano que assume o governo inova, amplia, avança. Esse é o segredo dos nossos governos. Por isso o crescimento econômico e a redução da pobreza e da desigualdade continuarão sendo os nossos principais objetivos. Por isso, nosso próximo governo será o governo das oportunidades.

Promover a educação e a saúde; incentivar a produção e difusão do conhecimento; expandir a cultura; estimular a geração de emprego e renda; fortalecer as micro, pequenas e médias empresas; apoiar a agricultura; proteger o meio ambiente; atuar com firmeza, na segurança, mas com respeito ao direito das pessoas; investir ainda mais na construção de habitações populares e na infraestrutura de transportes, logística e energia, no contexto da chamada Economia Verde; promover as pessoas com deficiência; intensificar a atenção às crianças, jovens, idosos e ao desenvolvimento social: esses serão alguns dos pilares do nosso governo.

Tantas coisas já fizemos, tantas vamos fazer, fortalecendo ainda mais a parceria com nossos prefeitos, para otimizar recursos, ampliar as possibilidades de investimento, e levar para cada canto do estado exatamente o que as pessoas precisam.

Esse é o nosso sonho: espalhar esperança e oportunidades! São Paulo está no limiar de um grande salto no seu desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas. Por isso, meus amigos, em São Paulo e no Brasil, nós estamos entrando em campo, para enfrentar, combater e vencer, como disse Mario Covas, num dos momentos mais difíceis da sua vida.

Vamos, então, fazer ouvir as nossas vozes de que o Brasil pode mais! Que já é tempo de avançarmos ainda mais! E que São Paulo já está pronto para mais desafios. Vamos mostrar que temos equipe! Que somos guerreiros! Que vamos de peito aberto para o combate, porque temos orgulho de nossa história e convicção em nossos ideais!

Vamos, com confiança, unidos, semear alegria e colher vitória!

Cada um de nós tem uma responsabilidade histórica para com o Brasil, para com São Paulo! Vamos às ruas companheiros, para vencer as injustiças! Eu estou feliz e revigorado! Estou pronto! Quero ser mais uma vez Governador de todos os paulistas! E inicio esta caminhada ao lado de vocês! Ombro a ombro!

Vamos conversar com todo mundo! Vamos bater de porta em porta. Vamos mostrar nossas ideias! Vamos dizer que estamos firmes e confiantes! Que estamos todos unidos por São Paulo e pelo Brasil! Vamos dizer que a hora é de Aloysio e Quércia no Senado; de Serra na presidência da República e do PSDB novamente no governo do estado!

Vamos levar ao litoral, ao interior, ao estado inteiro nossa palavra de luta! Nosso compromisso de trabalho, de garra e de combate pelos que mais precisam!

Vamos, com nossa mensagem, tomar cada esquina, cada bairro, cada cidade! Vamos levar a nossa voz de amor, de sonhos e de esperança! E vamos, com fé em Deus, conquistar o voto dos brasileiros de São Paulo!

À luta, companheiros! À vitória!”

Siga a editoria de Política do estadão.com.br no Twitter