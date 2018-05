Diretório Nacional anula decisão do PT do Maranhão de apoio à candidatura de Flávio Dino

Por Eugênia Lopes

O diretório nacional do PT anulou há pouco por 44 votos a 30 e uma abstenção a decisão do diretório do partido do Maranhão, que previa o apoio à candidatura de Flávio Dino (PCdoB) ao governo do Estado. O diretório discute agora se o partido vai apoiar ou não a candidatura à reeleição da governadora Roseana Sarney (PMDB). “O palanque mais sólido para Dilma Rousseff (pré-candidata à Presidência da República pelo PT), no Maranhão, é o da Roseana Sarney”, afirmou André Vargas, secretário de Comunicação do PT.