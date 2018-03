Dirceu alfineta Serra em seu blog

José Orenstein

A primeira espetada foi no último sábado. José Dirceu, ex-ministro, deputado cassado e figura ativa no PT,reclamou de José Serra após o tucano voltar à carga contra Dilma no Twitter.

Em tom irônico, Serra havia escrito na madrugada da última sexta:”Parabéns ao governo pelo anúncio do Protec – o Prouni do ensino técnico, que propus na campanha. Bolsa para pagar anuidades do ensino técnico.” E emendou: “Não esperava que eles dessem o crédito da autoria. mas é bom saber como funcionam: na campanha, execram, no governo copiam, em geral mal.”





Reprodução/’Blog do Zé’

Dirceu foi na mesma linha e descreveu Serra, em seu blog, como alguém “em campanha ampla, geral e irrestrita pelo que aparecer pela frente – pela presidência nacional de seu partido, para ser candidato de novo ao Palácio do Planalto em 2014 e por tudo o mais que vier”. No post seguinte, o ataque foi direto: disse que as críticas de Serra a Dilma não passam de chororô ou “trololó” de derrotado – usando o vocábulo que o tucano fez renascer na campanha do ano passado.

Nesta segunda-feira, 14, o petista deu nova alfinetada no peessedebista. Publicou dois textos em que comenta e joga lenha na fogueira das divergências internas do principal partido da oposição. Nos textos, faz questão de frisar que também no PSDB Serra é “derrotado”. Dirceu argumenta que a real disputa na legenda rival é entre o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves – que teria se imposto a Serra ao articular apoio à recondução de Sergio Guerra como presidente do PSDB, cargo ambicionado pelo ex-governador paulista.