Em blog, Dirceu afirma que prévias no PT ‘independem da vontade das direções partidárias’

O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu defendeu nesta terça-feira, 26, em seu blog, a realização de prévias para a definição do candidato do PT à disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012. Dirceu defendeu o recurso como forma de manter contato com a base do partido e “conhecer seu diagnóstico sobre a cidade, o momento político e a atual crise econômica mundial”. Para ele, será uma “missão difícil” convencer os pré-candidatos a abdicar da disputa.

“Abrir essa discussão é a melhor forma de ouvir os cidadãos e a sociedade como um todo. Também é importante para ouvir sobre os outros candidatos, o governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, a gestão do prefeito Gilberto Kassab (ex-PSDB-DEM, agora PSD) e a herança de José Serra (PSDB)”, escreveu.

Segundo o ex-ministro, as prévias “independem da vontade das direções partidárias”, uma vez que estão previstas no estatuto do partido. Ele ressalta, entretanto, que apenas o tempo poderá determinar se a direção do partido conseguirá obter a definição do candidato sem as prévias, convencendo “não apenas os filiados e militantes, mas os demais pré-candidatos”.