Dilma vai passar férias de 15 dias em Base Naval na Bahia

O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff reservou o período de 26 de dezembro a 10 de janeiro para o recesso de fim de ano. De acordo com informações do Planalto, Dilma teria optado por passar a temporada na Base Naval de Aratu, na Bahia, local protegido da imprensa já utilizado pelos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso.

De acordo com assessores, Dilma passará o Natal no Palácio do Alvorada com a filha, Paula, o neto, Gabriel, e o genro, Rafael Covolo. A mãe da presidente, Dilma Jane, e a tia Arilda também deverão acompanhá-la. Para passar o Natal, Dilma mandou decorar o Alvorada.

Apenas na volta a Brasília a presidente deverá começar a costura da reforma ministerial. Na quarta-feira, a presidente reuniu os ministros e líderes de partidos da base para um jantar de confraternização para marcar a despedida da equipe que deverá mudar logo em janeiro.