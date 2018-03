Dilma vai crescer e vai nos ajudar a vencer em SP, diz Aloizio Mercadante

Rodrigo Alvares

O PT-SP inaugurou comitê administrativo do candidato ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante (PT), no início da noite desta segunda-feira, 19, na zona oeste da capital paulista. Durante o evento, Mercadante disse que a presidenciável Dilma Rousseff (PT) vai crescer nas próximas pesquisas, o que deve ajudar sua campanha no Estado. “Ela é um trunfo, assim como o reconhecimento do governo Lula”, afirmou o petista.

Mercadante também confirmou que Lula vai atuar nessa campanha como cabo eleitoral e que provavelmente participará de seus próximos comícios. Mercadante também voltou a focar na qualidade da educação do ensino em SP. “O PSDB privatizou a qualidade de ensino. No meu governo, a prioridade vai ser a educação. Temos de integrar o ensino profissionalizante em sistema integral”, pontuando à respeito da política do governo Lula que retomou a criação de escolas técnicas profissionalizantes.

O evento contou com a participação de vereadores, prefeitos, e políticos da coligação – como o candidato a vice na chapa, Coca Ferraz, o presidente do PT-SP, Edinho Silva, e o prefeito de Osasco, Emídio de Souza. Os candidatos da coligação ao Senado, Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PCdoB) não compareceram.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre o comitê, Mercadante falou que “ele ajuda porque você consegue centralizar os esforços da campanha”. O petista enfatizou o papel da militância: “É uma das campanhas mais entusiasmadas da parte deles”.

Mercadante também falou sobre os investimentos no interior do Estado. “O interior não tem mais fontes de investimentos como tinha com o Banespa. Vamos regionalizar o orçamento do Estado, até porque escolhemos um vice que é de lá”.

O comitê petista em São Paulo fica numa casa de 450 m² de área construida, num terreno amplo de 800 m², em área nobre da capital, a Praça Panamericana. Segundo a coordenação da campanha, o imóvel, com aluguel estimado em R$ 25 mil por mês, foi cedido pelo dono da proprieda, que é dentista.