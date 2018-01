Dilma transfere comando do Conselhão para Moreira Franco, do PMDB

Rosana de Cassia, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff transferiu da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o comando da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O decreto foi publicado nesta terça-feira, 26, no Diário Oficial da União. A transferência ocorre exatamente no dia da primeira reunião do chamado Conselhão no governo Dilma. Mas esta já é a sua 37ª edição. Com a transferência, a secretaria do CDES passa para o comando do ministro Moreira Franco, do PMDB, que tinha imposto essa medida como condição para assumir o cargo.

O CDES, foi criado em 2003, como órgão consultivo da Presidência. É composto por 90 representantes da sociedade civil, entre empresários, sindicalistas, intelectuais e líderes de movimentos sociais.

Na reunião desta terça, prevista para começar às 10h30, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mantega e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini falarão sobre as perspectivas da economia brasileira.

