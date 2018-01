Dilma tieta ator americano Sean Penn

Em visita ao Haiti, a presidente Dilma Rousseff encontrou o ator americano Sean Penn, nomeado recentemente embaixador itinerante do país em reconhecimento a sua ajuda à nação. Empolgada com o encontro, Dilma foi só sorrisos para os fotógrafos durante a audiência com o ator de Hollywood.

Em sua primeira visita oficial ao país mais pobre das Américas, a presidente Dilma Rousseff preocupou-se em dar explicações públicas sobre o funcionamento do novo mecanismo de concessão de vistos do Brasil a haitianos e justificou a medida como uma política para coibir a ação de ‘coiotes’ que cobram para levar imigrantes ilegais ao País.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Deixei claro que estamos abertos a receber os cidadãos haitianos que quiserem procurar uma oportunidade no Brasil. Devemos combater a rede criminosa de intermediários que se aproveitam dos trabalhadores e de suas famílias’, disse Dilma.

A decisão do Brasil de conceder cem vistos mensais de trabalho a haitianos, mesmo sem vínculos de contrato, foi bem recebida pelo governo local.