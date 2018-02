Dilma terá coluna semanal em jornais pelo País

A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou uma nota nesta segunda-feira, 17, pedindo que jornais impressos interessados em publicar coluna semanal assinada pela presidente da República, Dilma Rousseff, façam sua inscrição.

A coluna deverá ser feita no mesmo molde da que era assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada em diversos jornais do País, no formato de perguntas e respostas, com questões levantadas por leitores. A coluna deverá ser publicada sempre às terças-feiras.

Caberá aos veículos cadastrados enviar as perguntas dos leitores para a Secretaria de Imprensa, que selecionará três por semana, entre todas aquelas recebidas dos jornais cadastrados, para serem respondidas pela presidente. Os leitores devem ser identificados com nome completo, idade, ocupação e cidade de residência. As perguntas devem tratar de temas relacionados às políticas públicas e de relevância e interesse jornalísticos.

Segundo a nota da secretaria, a coluna será encaminhada aos jornais cadastrados às segundas-feiras para ser publicada na edição do dia seguinte. Todos os jornais receberão exatamente o mesmo material para publicação.

O texto terá em torno de 4 mil caracteres, incluindo espaços. O layout é livre, conforme a concepção de cada jornal, desde que fique garantida a publicação na íntegra das perguntas e respostas encaminhadas pela Secretaria.