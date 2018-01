Dilma surpreende e vai ao teatro

Mariângela Gallucci, de O Estado de S.Paulo

A presidente Dilma Rousseff surpreendeu neste sábado, 2, ao aparecer no meio da plateia de um espetáculo de teatro em Brasília. De forma muito discreta, com poucos seguranças e sem o carro oficial da presidência, Dilma esteve na noite de sábado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para assistir ao monólogo “A Lua Vem da Ásia” estrelado pelo ator Chico Diaz e baseado em um livro do escritor mineiro Walter Campos de Carvalho.

“Vocês deveriam ver essa peça”, recomendou Dilma a frequentadores do CCBB e à reportagem do Estado ao deixar o local. Apesar de a segurança ter impedido que as pessoas e a reportagem se aproximassem de Dilma na saída do espetáculo, a presidente demonstrou descontração. Elogiada por um rapaz que disse que ela estava “linda”, a presidente respondeu: “Achou?!” Quando a reportagem perguntou sobre as conclusões do relatório da Polícia Federal a respeito do esquema do mensalão, ela voltou a elogiar a peça de teatro. A notícia sobre o relatório da PF é a reportagem de capa da edição deste fim de semana da revista Época.

Dilma esteve no CCBB junto com o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e a primeira dama do Estado, Fátima Mendonça, que é amiga do ator Chico Diaz. Após o espetáculo, Dilma foi ao camarim cumprimentar Diaz. Eles brindaram com champanhe.

“Ela (Dilma) é fã do Campos de Carvalho”, comentou o ator após a peça. “Só o fato dela vir aqui ao teatro é muito bacana”, afirmou Diaz.