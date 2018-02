Dilma se reúne com Temer, Palocci e Dutra; à tarde acompanha Lula no Pará

Carol Pires, Rosana de Cassia e João Domingos, de Brasília

A presidente eleita, Dilma Rousseff, recebeu na manhã desta terça-feira, 30, o vice-presidente eleito, Michel Temer, e os coordenadores da equipe de transição José Eduardo Dutra e Antonio Palocci. Ela deve embarcar ao meio-dia para Tucuruí, no Pará, onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de inauguração de duas eclusas em uma usina hidrelétrica.

Dilma retornará com o presidente, às 21 horas. A obra em Tucuruí é a maior e a mais cara do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Teve início em 1981, foi incluída no PAC em 2007 e concluída 29 anos depois.

Ao todo, as eclusas de Tucuruí consumiram R$ 1,6 bilhão, sendo R$ 1 bilhão na fase final, desde que passou a fazer parte do PAC. De acordo com o diretor de Planejamento e Engenharia da Eletronorte, Adhemar Palocci, com a entrada em funcionamento das eclusas, um trecho de cerca de 450 quilômetros do Rio Tocantins, entre Marabá e Vila do Conde (já em Belém) será totalmente navegável.

O empreendimento criará uma nova rota de transporte rumo aos portos do Norte, capaz de reduzir em até 15% o custo do frete, de acordo com o Ministério dos Transportes.