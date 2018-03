Dilma se reúne com governadores nordestinos nesta segunda

Agência Brasil

Em sua primeira viagem de trabalho ao Nordeste depois de tomar posse, a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar nesta segunda-feira, 21, com governadores preocupados com o corte de R$ 50 bilhões no Orçamento da União para este ano, anunciado pela equipe econômica do governo. Ela participa em Aracaju (SE) do 12º Fórum dos Governadores do Nordeste, que reunirá os nove gestores dos Estados da região, mais o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia.

De acordo com o governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), que organizou o encontro deste semestre, a preocupação é principalmente garantir a continuidade dos programas iniciados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva que tiveram um impacto grande na região. Os governadores planejam entregar a Dilma uma agenda de trabalho com as prioridades em comum.

O documento, organizado por Déda e por Cid Gomes (PSB), do Ceará, vem sendo encarado como um novo plano de desenvolvimento para o Nordeste na área social e econômica e elenca interesses comuns aos nove Estados, além das vocações de cada um.

Participarão do encontro, além de Déda e Cid, Eduardo Campos (PE), Rosalba Ciarlini (RN), Teotônio Vilela (AL), Jaques Wagner (BA), Roseana Sarney (MA), Ricardo Coutinho (PB), Wilson Martins (PI) e Anastasia (MG).

O Fórum de Governadores do Nordeste vem se tornando palco privilegiado das discussões políticas da região, principalmente após a extinção da Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 2001. Essa é uma das razões para que o governador de Minas Gerais seja convidado a participar, já que a região mais setentrional e pobre de Minas fazia parte da área da Sudene.

Os encontros vêm sendo realizados periodicamente há quatro anos e este de Aracaju é o primeiro com a nova composição política. O ex-governador de Minas Aécio Neves foi convidado em outros encontros, mas não compareceu. Já Anastasia confirmou presença.