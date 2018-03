Dilma se encontra com Ciro pela 1ª vez desde desistência do deputado em disputar a Presidência

Carol Pires, da Sucursal de Brasília

Durou pouco mais de uma hora o almoço entre a candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, e o deputado federal Ciro Gomes (PSB), no escritório político do PT no Lago Sul, em Brasília, nesta quinta-feira. Na saída do encontro, Ciro garantiu apoio à candidatura petista, mas não revelou se gravará programas para a TV declarando voto nela. “Apoio nunca esteve em discussão. Meu partido tem uma posição formal [à candidatura de Dilma Rousseff], e eu sou disciplinado”, disse.

Ciro foi ao encontro dos repórteres que o aguardavam no local dizendo que teve uma boa conversa com Dilma e que os dois conversaram sobre grandes figuras mundiais admiradas por ambos como Wilson Churchill e Barack Obama e, quanto questionado se estava saíndo do almoço diferente de quando entrou, respondeu: “Não. Saio com a mesma gravata e a mesma camisa”.

Ciro disse que o apoio dele à chapa petista estava garantida desde o dia em que o PSB decidiu que não o apoiaria em vôo solo. O deputado disse, no entanto, que continua achando que o partido errou ao negar-lhe a candidatura. “Ainda acho que o meu partido não tomou a posição correta, tomou a posição errada e acho que a democracia brasileira perdeu a oportunidade de ampliar o debate a discussão. Mas na democracia – e eu amo a democracia – prevalece a vontade da maioria”, completou.

Quando ao nível de empenho que depositará na campanha, disse: “Na medida em que minhas preocupações com o futuro do Brasil vão se revelando, vai aumentando meu entusiasmo”.

Até meados de abril deste ano, Ciro Gomes ainda tentava concorrer à presidência pelo PSB, mas teve a candidatura negada pelo partido. Em seguida, o PSB anunciou apoio formal a candidatura de Dilma. Ciro, então, pediu licença do mandato de deputado e sumiu dos holofotes.