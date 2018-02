Dilma Rousseff visita os Estados Unidos entre março e abril

Fonte: Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff deverá visitar os Estados Unidos entre março e abril. A informação é do assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. “Ela vai para os Estados Unidos a convite do presidente Obama. [Ele] Já tinha feito [o convite] por telefone e renovou na posse [de Dilma], na conversa com a secretária de Estado”, disse, referindo-se à secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton.

Garcia disse que a presidenta deve visitar a China em abril, após participar de reunião de cúpula do Bric – bloco formado pelo Brasil, pela Rússia, Índia, China. Ainda no primeiro trimestre, Dilma visitará o Chile. De acordo com ele, a participação da presidenta no Fórum Econômico Mundial, que ocorre sempre no final de janeiro, em Davos, na Suíça, está descartada.

No final do mês, ela irá à Argentina e, em meados de fevereiro, ela participará da Cúpula América do Sul-Países Árabes (Aspa). “Talvez seja a oportunidade para ela ter um encontro bilateral com os presidentes da Colômbia e da Venezuela e acertar com eles as datas de viagens que ela quer fazer a esses dois países”, adiantou Garcia.

Em março, a presidenta deve unir em uma mesma viagem as visitas ao Paraguai e ao Uruguai. “Temos relações bilaterais muito importantes com esses países e, evidentemente, temos que discutir com o Paraguai em particular o futuro do Mercosul, que entrou em uma rota muito positiva, agora inclusive com a aceitação do Samuel Pinheiro Guimarães no cargo de alto representante do Mercosul”, disse Garcia. O presidente paraguaio, Fernando Lugo, é o presidente do bloco neste semestre.

Segundo o assessor, Dilma fala na próxima segunda-feira (10), por telefone, com o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich. A conversa estava programada para hoje, mas foi adiada porque, nesta data, se comemora o Natal no país. A viagem à Bulgária – terra natal do pai da presidenta – está programada para o segundo semestre.