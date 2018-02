Por Rodrigo Alvares

Olho Grego é considerado um talismã. Fotos: Hélvio Romero

A pré-candidata a presidência da República pelo PT, Dilma Rousseff, participou hoje de entrevista na Rádio Tupi AM de São Paulo. Nas fotos, ela mostra amuleto que ganhou da esposa do governador da Bahia, Jacques Wagner (PT).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Olho Grego é considerado um talismã que protege contra “olho-gordo” e inveja. Na Grécia, as pessoas acredi­tam que uma pedra azul neu­traliza a inveja e o mau-olha­do: as energias negativas são trans­formadas em energias positivas e devolvidas a quem tenha de­sejado o mal. O nome turco do amuleto é “nazar boncuk”.