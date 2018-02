Café de Dilma Rousseff e Michel Temer dura cerca de uma hora e meia

Eugênia Lopes e Denise Madueño

Atualizado às 09h51



Durou cerca de uma hora e meia o café da manhã da presidente eleita, Dilma Rousseff, com o seu vice, Michel Temer, na Granja do Torto. Ao deixar a residência, Temer não falou com a imprensa. Neste momento, Dilma recebe a coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Miriam Belchior.

Na pauta, entre outros temas, o bloco formado pelo partido de Temer na Câmara, com o PP, PR, PTB e PSC. A manobra política foi deflagrada ontem, para deixar Dilma refém desses partidos e isolar o PT na disputa por cargos no governo e no Legislativo. O bloco vai formar 202 deputados, 55 a menos do que a maioria absoluta dos 513 parlamentares.